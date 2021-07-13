Театр абсурда

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Россия собирается построить огромные заводы в Арктике: что же там будут производить

Россия собирается построить огромные заводы в Арктике: что же там будут производить

До недавнего времени большая часть арктических проектов базировалась на нефтепродуктах и добыче угля.

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Эдуард Александров
А без американских турбин никак?
Svetlana Payl
"«Арктик СПГ-2» станет самым крупным проектом и уже к 2025 году должен работать на полную мощность. К постройке запланировано три линии, " Сегодня 2021 год. Осталось всего 4 года..совсем чуть-чуть. Интересно, что там есть, уже, сегодня..
Nata
а для особо любопытных есть рабочие вакансии.
Svetlana Payl
хоть рабочие, хоть инженерные..вопрос так и остается открытым.
Стефан Михайлов Гърбузанов
России позарез нужни 200-300000 ,военнопленных для эффектных построек....!
Майер Арманов
С этой властью, сколько бы она не качала природных ресурсов, простым гражданам России жить лучше не станет. Все уходит заграницу и деньги в валюте там хранятся. Только Новый социализм сможет обеспечить справедливое распределение средств от природных ресурсов между всеми гражданами России.
Федор Вострецов
Согласен!!!

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