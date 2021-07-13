Россия собирается построить огромные заводы в Арктике: что же там будут производить

Театр абсурдаБизнес и финансыРоссия собирается построить огромные заводы в Арктике: что же там будут производить До недавнего времени большая часть арктических проектов базировалась на нефтепродуктах и добыче угля.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭдуард АлександровА без американских турбин никак?Svetlana Payl"«Арктик СПГ-2» станет самым крупным проектом и уже к 2025 году должен работать на полную мощность. К постройке запланировано три линии, " Сегодня 2021 год. Осталось всего 4 года..совсем чуть-чуть. Интересно, что там есть, уже, сегодня..NNataа для особо любопытных есть рабочие вакансии.Svetlana Paylхоть рабочие, хоть инженерные..вопрос так и остается открытым.Стефан Михайлов ГърбузановРоссии позарез нужни 200-300000 ,военнопленных для эффектных построек....!Майер АрмановС этой властью, сколько бы она не качала природных ресурсов, простым гражданам России жить лучше не станет. Все уходит заграницу и деньги в валюте там хранятся. Только Новый социализм сможет обеспечить справедливое распределение средств от природных ресурсов между всеми гражданами России.ФВФедор ВострецовСогласен!!!Комментировать
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