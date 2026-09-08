Алексей Кравченко и Надежда Борисова обвенчались 11 лет назад — а мужем и женой официально стали только сейчас

Актёр Алексей Кравченко и актриса Надежда Борисова прожили вместе больше двух десятилетий, успели обвенчаться и даже устроить публичную помолвку — но официальными супругами стали только 5 сентября 2026 года.
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