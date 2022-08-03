Daily Storm

537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Панфилов
    Зеленскому как истинному иуде плевать на Украину и народ.Главное получить честно заработанные серебряники то биш долл...В Доме Романовых ...
  • Кингу
    Признали не существующие ))) Рф не существуетПресс-секретарь П...
  • Геннадий Бережнов
    Так он и с Путин говорить хочет. Однако с ним говорить не хотят. Звони Байдену или Пелоси!Зеленский заявил,...

В МИД России объявили о «признании» США в создании «ИТ-армии Украины»

В МИД России объявили о «признании» США в создании «ИТ-армии Украины»

В Киеве планируют и дальше совершать атаки на российскую инфраструктуру, считают в ведомствеЗаместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что США и их союзники признаются в создании «ИТ-армии Украины».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх