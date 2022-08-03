В МИД России объявили о «признании» США в создании «ИТ-армии Украины»

В Киеве планируют и дальше совершать атаки на российскую инфраструктуру, считают в ведомствеЗаместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что США и их союзники признаются в создании «ИТ-армии Украины».
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