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Всё как мы любим! Массированная калибровка и отличные результаты

Всё как мы любим! Массированная калибровка и отличные результаты

Майор Гром Какие у вас в голове ассоциации при слове летняя дискотека? Наверное, те наши читатели, молодость которых пришлась на 90-е годы, те могут рассказать множество сочных историй про летние дискотеки.

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Комментарии
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Алексей Тан
И сразу реакция в СЕТЯХ ... отобразилась, &quot;тишиной&quot;.... толи электро нема... толи центры заразы, палкой про меж ушей получили.
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1 час.
АР
Александр Рязанцев
Калибровать,закапывать укродов ещё мощнее, ежедневно,на фарш,на перегной, тварей!
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44 мин.

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