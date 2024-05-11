Кардиолог рассказал, как не получить дачный инфаркт

Копать можно только про нормальном артдавлении В мае традиционно кардиологи отмечают рост так называемых «дачных» инфарктов, рассказал «RT» эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», врач-кардиолог Андрей Гаранин.
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