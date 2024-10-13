NYP: Байден саботирует предвыборную компанию Харрис

TASS/POOL/AARON SCHWARTZ Действующий президент США Джо Байден саботирует предвыборную компанию вице-президента и кандидата на пост главы Белого дома от демократической партии Камалы Харрис после того, как сам выбыл из президентской гонки.
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