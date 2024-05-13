Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

С открытием МЦД-3 в Москве улучшилась транспортная доступность более 20 районов Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал информацию на своем персональном сайте о планах по улучшению окружающих территорий у четырех станций МЦД-3: Сортировочная, Перово, Косино и Митьково.