Трамп заявил, что проникся симпатией к Байдену

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выдвигающийся на пост главы Белого дома от республиканцев, заявил, что проникся симпатией к нынешнему президенту, своему преемнику Джо Байдену после того, как тот покинул президентскую гонку.