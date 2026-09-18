Глава МЧС России прилетел в Ивановскую область с рабочим визитом

Куренков примет участие в принятии присяги первокурсниками Ивановской пожарно-спасательной академии, проверит учебный центр и передаст региональным подразделениям новую технику.
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