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WP: в секретном документе США по наступлению ВСУ говорится о недостатках формирования и обеспечения украинских войск

WP: в секретном документе США по наступлению ВСУ говорится о недостатках формирования и обеспечения украинских войск

Вооруженные формирования Украины могут не оправдать ожидания киевского режима от контрнаступления из-за серьезных проблем с сосредоточением войск, дефицита боеприпасов и вооружения ВСУ.

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