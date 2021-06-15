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Была или нет цивилизация до нас, по следам древней цивилизации. Часть 1

Была или нет цивилизация до нас, по следам древней цивилизации. Часть 1

НЕ ИССЛЕДОВАННЫЕ УРАЛ И СИБИРЬ Была или нет цивилизация до нас, по следам древней цивилизации.

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Александр Романченко
"...У каждого свое мнение была до нас цивилизация или нет. Лично мое мнение, что до нашей цивилизации существовала более развитая цивилизация и тем более не одна. Цивилизации зарождались, развивались и просто исчезали. Может по своей вине. Как например сейчас мы сами губим природу и все живое на планете вырубая леса тем самым сокращая популяцию животных. Взять хотя бы простых пчел они сейчас массово погибают во всех регионах России, а если не будет пчел то и растения перестанут размножаться, не кому будет их опылять. ..."

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