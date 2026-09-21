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Царьград

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В Краснодаре 227 батутистов из 30 регионов начали борьбу за медали ЧР

В Краснодаре 227 батутистов из 30 регионов начали борьбу за медали ЧР

Во Дворце самбо в Краснодаре за медали чемпионата России и всероссийских соревнований «Надежды России-4» по прыжкам на батуте борются 227 спортсменов из 30 регионов, 51 из которых представляет Краснодарский край.

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