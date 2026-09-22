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«Лучше, чем DeepSeek»: Xiaomi представила модель MiMo-V2.6-Pro

«Лучше, чем DeepSeek»: Xiaomi представила модель MiMo-V2.6-Pro

MiMo-V2.6-Pro содержит около 1 трлн параметров, из которых при обработке каждого токена активируются около 42 млрд.

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