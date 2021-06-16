Оригинал взят у imp_navigator в В состав ВМС Ирана официально вошли легкий фрегат Dena и тральщик Shahin На главной иранской военно-морской базе в порту Бендер-Аббасе, что расположен в районе Ормузского пролива, прошла торжественная церемония ….