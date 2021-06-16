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В состав ВМС Ирана официально вошли легкий фрегат Dena и тральщик Shahin

В состав ВМС Ирана официально вошли легкий фрегат Dena и тральщик Shahin

Оригинал взят у  imp_navigator  в В состав ВМС Ирана официально вошли легкий фрегат Dena и тральщик Shahin На главной иранской военно-морской базе в порту Бендер-Аббасе, что расположен в районе Ормузского пролива, прошла торжественная церемония ….

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