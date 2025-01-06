Корги Елизаветы II могут стать «сопутствующим ущербом»: брат шантажирует Карла III из-за недвижимости

Принц Эндрю, младший брат короля Карла III, оказался в центре нового конфликта. Спор о его текущем жилье в резиденции Royal Lodge, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, развивается на фоне упорных попыток короля выселить Эндрю ради будущего заселения принца Уильяма и Кейт Миддлтон.