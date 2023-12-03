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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» 27 раз подряд не забил в большинстве – серия без голов достигла 10 игр. У клуба 10,9% реализации в сезоне – 29-е место в НХЛ

Сегодня клуб 5 раз не реализовал большинство в матче с «Филадельфией» (3:4 Б) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

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