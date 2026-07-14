Arkeonews: на Кипре обнаружили золотые диадемы возрастом три с половиной тысячи лет

Коллекцию золотых диадем и других артефактов нашли в элитных гробницах на Кипре. Украшения обнаружили на кладбище Хала Султан Текке — портового города эпохи поздней бронзы, который процветал между 1630 и 1150 годами до нашей эры, сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Arkeonews.
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