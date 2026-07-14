360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Arkeonews: на Кипре обнаружили золотые диадемы возрастом три с половиной тысячи лет

Arkeonews: на Кипре обнаружили золотые диадемы возрастом три с половиной тысячи лет

Коллекцию золотых диадем и других артефактов нашли в элитных гробницах на Кипре. Украшения обнаружили на кладбище Хала Султан Текке — портового города эпохи поздней бронзы, который процветал между 1630 и 1150 годами до нашей эры, сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Arkeonews.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии