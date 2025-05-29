Рязань и область снова в безопасности: угроза атаки беспилотников снята

Угроза атаки беспилотников была объявлена и снята в Рязани и Рязанской области. Ранее МЧС России оповестило о возможной опасности на территории региона, которая действовала с 2:28 до 8:24 мск, после чего была официально отменена.
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