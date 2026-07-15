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Царьград

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«Русский шрифт» на украинских деньгах: Нацбанк Украины пообещал переделать скандальную банкноту

«Русский шрифт» на украинских деньгах: Нацбанк Украины пообещал переделать скандальную банкноту

НБУ изменит дизайн банкноты в 2000 гривен из-за шрифта российского происхождения.Национальный банк Украины принял решение изменить оформление новых купюр номиналом 2 тысячи гривен после того, как дизайн вызвал критику в профессиональной среде.

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