Транспортные полицейские Луганска поздравили с наступающим праздником детей с ограниченными возможностями

Сотрудники Луганского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками Луганской транспортной прокуратуры посетили фестиваль искусств детей с ограниченными возможностями «Паруса мечты», приуроченный ко Дню защиты детей.
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