Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Ну,да..."Благими намерениями вымощена дорога в Ад". А "наш"автор спекулирует  якобы миром(даже переговорами) или же н...Если мы получим...

Если мы получим не победу, а нечто из трёх букв - то есть МИР...

Вчера  все добрые  русские  люди с  беспокойством ждали  заявление об итогов  переговоров России  и  США.

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Комментарии
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Владимир Оленев
Побеждать надо, а не искать пути окончания Войны-это наша капитуляция перед западом
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14 час.
Nikolia Vovchenko
Ещё в 1934 году&quot;простой крестьянин&quot; в фильме &quot;Чапаев&quot; понимал разницу между Большевиками и коммунистами...А,тот кто до сих пор пытается во всех бедах обвинить Большевиков ,то это минимум фашистский прихвостень
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9 час.
Nikolia Vovchenko
Ну,да...&quot;Благими намерениями вымощена дорога в Ад&quot;. А &quot;наш&quot;автор спекулирует  якобы миром(даже переговорами) или же несмышлёныш,или же подлец,раз пытается прилепить в этой статейке западные хотелки  для оставления фашистского рассадника на исконно русской земле.Вот и эти&quot;мирные переговоры&quot;нужны врагам для передышки и  ведут лишь к накачиванию их западным оружием и восполнению резервов. И,если сейчас мы пойдём &quot;за морковкой&quot; врага,то получим не только рассадник террористов на неосвобождённой земле,но и будущую,более кровавую войну, которую сами себе же и оставим,а то и&quot;сделаем подарок&quot; будущему поколению
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9 час.
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