Если мы получим не победу, а нечто из трёх букв - то есть МИР...

Ещё в 1934 году"простой крестьянин" в фильме "Чапаев" понимал разницу между Большевиками и коммунистами...А,тот кто до сих пор пытается во всех бедах обвинить Большевиков ,то это минимум фашистский прихвостень

Nikolia Vovchenko

Ну,да..."Благими намерениями вымощена дорога в Ад". А "наш"автор спекулирует якобы миром(даже переговорами) или же несмышлёныш,или же подлец,раз пытается прилепить в этой статейке западные хотелки для оставления фашистского рассадника на исконно русской земле.Вот и эти"мирные переговоры"нужны врагам для передышки и ведут лишь к накачиванию их западным оружием и восполнению резервов. И,если сейчас мы пойдём "за морковкой" врага,то получим не только рассадник террористов на неосвобождённой земле,но и будущую,более кровавую войну, которую сами себе же и оставим,а то и"сделаем подарок" будущему поколению