Каждое следующее соглашение, которое принуждают подписать Владимира Зеленского, хуже предыдущего, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский, также назвав главу киевского режима «хромой уткой».
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