Политика как он...
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Политика как она есть

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В Киеве назвали Зеленского хромой уткой

В Киеве назвали Зеленского хромой уткой

Каждое следующее соглашение, которое принуждают подписать Владимира Зеленского, хуже предыдущего, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский, также назвав главу киевского режима «хромой уткой».

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