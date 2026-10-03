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«Вегорст считает себя центром вселенной, он все делает напоказ. Зачем он полез к Месси через 45 минут после матча? А мне он сказал: «Я трахну твою ###### мать». Михил Крамер о Вауте

Бывший нападающий « Валвейка », «Фейеноорда» и «Ден Хаага» Михил Крамер высказался о поведении форварда «Твенте»  Ваута Вегорста .

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