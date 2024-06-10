Николай Азаров: Как развал Советского Союза превратил Турцию из слабой величины в мирового лидера

Турция во времена СССР была слабой страной третьего мира. Но развал Советского Союза дал туркам исключительно большую пользу – они вдруг получили рынок сбыта для своей продукции, низкокачественной, которая нигде не находила спрос.
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