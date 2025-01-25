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6 дел по дому, которые упростят вам уборку

Если приучить себя делать это регулярно, домашние хлопоты перестанут раздражать Исследования доказывают: вечный беспорядок в квартире и на рабочем месте серьезно влияют на концентрацию внимания и продуктивность, повышают уровень стресса и снижают удовлетворенность жизнью в целом.

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