6 дел по дому, которые упростят вам уборку

Если приучить себя делать это регулярно, домашние хлопоты перестанут раздражать Исследования доказывают: вечный беспорядок в квартире и на рабочем месте серьезно влияют на концентрацию внимания и продуктивность, повышают уровень стресса и снижают удовлетворенность жизнью в целом.
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