Порядка 38% россиян при переезде сменили район, 19% — город. Исследование провел девелопер «Страна». Четверть опрошенных осталась в прежнем районе, 12% респондентов пока не переезжали, но хотели бы сменить район.
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