Иноагент заявил, что не жертвует деньги ВСУ из-за опасений за жизнь сына

Опроверг финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений за своего сына живущего в Москве Андрей Макаревич (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Андрей Макаревич либо касается деятельности иностранного агента Андрей Макаревич) в опубликованном 27 января интервью изданию Deutsche Welle (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Deutsche Welle либо касается деятельности иностранного агента Deutsche Welle).