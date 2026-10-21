Увидеть более 70 работ Сальвадора Дали, впервые привезённых в Россию, попасть на выставку Фернана Леже в нижегородском Арсенале или провести вечер в петербургской Театральной долине на «Японских народных сказках» — рассказываем, чем заняться и куда сходить на ближайшей неделе.