Рыбаков с ребенком спасли с оторвавшейся льдины на Курилах

Семь человек, в том числе ребенок, оказались на оторвавшейся льдине в Охотском море на Курилах. Всех удалось эвакуировать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.
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