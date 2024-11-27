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Китай

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Глава парткома нового района Пудун Шанхая попал под следствие

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет Китая проводят расследование в отношении члена бюро Комитета КПК города Шанхай, секретаря Комитета КПК нового района Пудун Чжу Чжисуна, который подозревается в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона.

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