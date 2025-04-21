Сергей К

Подонки они все, эти, блин, друзья. Подонки и твари, враги хуже зеленского и укрофашистов. Потому что последние и не скрывают своей ненависти к России, а эти мерзавцы на словах льют елей, а на деле готовы нож вонзить в спину!