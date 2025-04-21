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  • Sergey Ivanov
    Дело не в «ценности и незаменимости». Просто им глубочайше наплевать на Россию и русских. Просто они считают, что Рос...Везде бардак: МВД...
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Все, как на Украине: Казахстан идет к запрету Дня Победы

Все, как на Украине: Казахстан идет к запрету Дня Победы

Политнавигатор В Казахстане, несмотря на внешнюю мишуру формального празднования 80-летия Победы, в реальности продвигаются нарративы, подменяющие прежние советские.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Закончат так же как и хохлатые. Могилами
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18 час.
Сергей К
Подонки они все, эти, блин, друзья. Подонки и твари, враги хуже зеленского и укрофашистов. Потому что последние и не скрывают своей ненависти к России, а эти мерзавцы на словах льют елей, а на деле готовы нож вонзить в спину!
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18 час.
lislis lissil
как и Украину уменьшим территориально до района Алма-Атинского всю республику и ворчите потом-как хотите!
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16 час.
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