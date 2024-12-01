В разрушенном ВСУ храме Турковицкой божьей матери провели молебен для военнослужащих

Военнослужащий 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа вместе с полковым священником иереем Олегом провели служение в освобожденном, разрушенном украинскими боевиками Донецком монастыре в честь Турковицкой иконы Божией Матери.
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