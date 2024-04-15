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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Ватутин об отставке Райковича: «Непростое решение, но результаты второго раунда и качество игры не устраивают ни клуб, ни болельщиков»

Северомакедонский специалист возглавлял ЦСКА с 2022 года. «Для нас это было непростое решение. Во-первых, из-за тайминга – не так часто команде приходится переживать смену главного тренера всего за неделю до старта плей-офф.

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