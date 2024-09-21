Русская весна
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Русская весна

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В Минобороны рассказали о массированном ударе по военным целям на Украине

В Минобороны рассказали о массированном ударе по военным целям на Украине

Сегодня ночью Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, цехам по производству БПЛА, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.

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