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Эксперты выявили уникально полезное свойство кетчупа

Эксперты выявили уникально полезное свойство кетчупа

Эксперты выявили уникально полезное свойство кетчупа Группа исследователей из Universidad de Barcelona опубликовала на European Journal of Preventive Cardiology результаты своего исследования, демонстрирующие потенциальную связь между употреблением кетчупа и снижением риска развития гипертонии.

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