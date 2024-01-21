Эксперты выявили уникально полезное свойство кетчупа Группа исследователей из Universidad de Barcelona опубликовала на European Journal of Preventive Cardiology результаты своего исследования, демонстрирующие потенциальную связь между употреблением кетчупа и снижением риска развития гипертонии.
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