Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полковник СБУ: «Зеленскому льют в уши хрень про развал РФ, а время на стороне Москвы»

Развал России приведёт к такому переустройству мира, что «Западу мало не покажется». Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Иногда охватывает ощущение того, что Россия дала США возможность поверить в &quot;их выигрыш в холодной войне&quot; именно для того, чтобы Штаты своими руками убили собственные опережения всего мира в модернизации всех видов оружия и вооружения. Даже иммитировав (!) и российские действия в этом направлении. В результате, Штаты полностью потеряли перспективность в ядерной программе (она теперь способна развиваться только экстенсивно, повторяя имеющееся - и это не восстанавливается, видимо, вообще: нет людей, нет научных школ). Точно так же, и в таком же состоянии и ракетостроение большой мощности, и, как ни странно - автостроение и модернизация боевой авиации. В России эти же отрасли сильно пострадали, но сохранили жизнеспособность. Правда, для восстановления в полном объёме, нужно приложить изрядно сил, средств и времени. И, кстати, не факт, что получится то, что хотели, а не что-то иное.
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14 час.
Надежда
Да всё зеленый понимает, просто он уже не может ничего говорить вне хозяйской методички...
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13 час.
Sergiy Che
Ну конечно не &quot;Россия&quot; в смысле тех кто ей тогда управлял, а РОССИЯ как субцивилизация наших народов объединённых православным великорусским суперэтносом...  Это из той же серии которая Пиндосам ещё в прошлом веке казалась забавной шуткой (а была на самом деле недоступной их разумению Правдой)) -  когда граф С.Ю. Витте прибыл в Пиндостан заключать мирный договор с Японией, которая выиграла русско-японскую войну, то американские журналюги прикалываясь и постёбываясь задали ему вопрос: - &quot;как русский царь может управлять такой империей, где в некторые отдалённые поселения его указы и распоряжения могут идти из столицы МЕСЯЦАМИ?!!&quot;  На что Сергей Юрьевич не задумываясь ответил: - это иллюзия глупцов, что Россией кто то может управлять указами, РОССИЕЙ УПРАВЛЯЕТ НАПРЯМУЮ ГОСПОДЬ БОГ который смеётся над каждым кто заявляет, что он дескать &quot;изменит навседа Россию своим управлением&quot; - это заведомо невозможно ибо Судьба России определяется СВЫШЕ и как бы не пытались задержать или искривить предназначенный ей путь разные смертные человечки - ОНА ВСЕГДА РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА СВОЙ ПУТЬ ТРЕТЬЕГО РИМА, ПРЕДНАЧЕРТАННЫЙ ЕЙ ВОВСЕ НЕ ОБИТАТЕЛЯМИ МИРА ТВАРНОГО...&quot;  Если кто то думает, что Сергей Юльевич был глупый религиозный фанатик, то он глубокооо заблуждается... но суть он разумел!
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12 час.

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