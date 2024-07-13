Полковник СБУ: «Зеленскому льют в уши хрень про развал РФ, а время на стороне Москвы»

Иногда охватывает ощущение того, что Россия дала США возможность поверить в "их выигрыш в холодной войне" именно для того, чтобы Штаты своими руками убили собственные опережения всего мира в модернизации всех видов оружия и вооружения. Даже иммитировав (!) и российские действия в этом направлении. В результате, Штаты полностью потеряли перспективность в ядерной программе (она теперь способна развиваться только экстенсивно, повторяя имеющееся - и это не восстанавливается, видимо, вообще: нет людей, нет научных школ). Точно так же, и в таком же состоянии и ракетостроение большой мощности, и, как ни странно - автостроение и модернизация боевой авиации. В России эти же отрасли сильно пострадали, но сохранили жизнеспособность. Правда, для восстановления в полном объёме, нужно приложить изрядно сил, средств и времени. И, кстати, не факт, что получится то, что хотели, а не что-то иное.

Sergiy Che

Ну конечно не "Россия" в смысле тех кто ей тогда управлял, а РОССИЯ как субцивилизация наших народов объединённых православным великорусским суперэтносом... Это из той же серии которая Пиндосам ещё в прошлом веке казалась забавной шуткой (а была на самом деле недоступной их разумению Правдой)) - когда граф С.Ю. Витте прибыл в Пиндостан заключать мирный договор с Японией, которая выиграла русско-японскую войну, то американские журналюги прикалываясь и постёбываясь задали ему вопрос: - "как русский царь может управлять такой империей, где в некторые отдалённые поселения его указы и распоряжения могут идти из столицы МЕСЯЦАМИ?!!" На что Сергей Юрьевич не задумываясь ответил: - это иллюзия глупцов, что Россией кто то может управлять указами, РОССИЕЙ УПРАВЛЯЕТ НАПРЯМУЮ ГОСПОДЬ БОГ который смеётся над каждым кто заявляет, что он дескать "изменит навседа Россию своим управлением" - это заведомо невозможно ибо Судьба России определяется СВЫШЕ и как бы не пытались задержать или искривить предназначенный ей путь разные смертные человечки - ОНА ВСЕГДА РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА СВОЙ ПУТЬ ТРЕТЬЕГО РИМА, ПРЕДНАЧЕРТАННЫЙ ЕЙ ВОВСЕ НЕ ОБИТАТЕЛЯМИ МИРА ТВАРНОГО..." Если кто то думает, что Сергей Юльевич был глупый религиозный фанатик, то он глубокооо заблуждается... но суть он разумел!