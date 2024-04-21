Илон Маск снизил цены на электромобили Tesla на $2000 и отложил свой визит в Индию...

Илон Маск снизил цены на электромобили Tesla на $2000 и отложил свой визит в ИндиюКомпания Tesla о результатах прошлого квартала пока сообщила только предварительные сведения, и полноценный отчёт должен выйти на грядущей неделе, но свидетельствами непростой для неё ситуации пока можно считать внезапные действия руководителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)