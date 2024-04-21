Илон Маск снизил цены на электромобили Tesla на $2000 и отложил свой визит в Индию...

Илон Маск снизил цены на электромобили Tesla на $2000 и отложил свой визит в ИндиюКомпания Tesla о результатах прошлого квартала пока сообщила только предварительные сведения, и полноценный отчёт должен выйти на грядущей неделе, но свидетельствами непростой для неё ситуации пока можно считать внезапные действия руководителя.