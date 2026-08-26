Normal Brits Are Unwittingly Funding Pro-Illegal Migrant Charities Authored by Steve Watson via Modernity News, Every week millions of ordinary Brits buy a National Lottery ticket hoping for a life-changing win.
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