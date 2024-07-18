Небольшой отрезвляющий текст заместителя председателя Московской городской Думы, главного редактора Объединённой редакции ЭСМИ, директора Дирекции производства Государственной радиовещательной компании "Радио России", заместителя директора Дирекции информационных программ "Вести" Андрея Медведева.
«А сеять ложные надежды — это и вовсе экспертное вредительство»
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Дмитрий Бакланов
😂Вариант - Трамп - миротворец. Приказывает прекратить войну, если не слушаются, то США сбрасывает ядерную бомбу на Киев, если военные действия не прекращаются, то сбрасывает на Варшаву. Трамп выговаривает Путину, что вынужден это сделать, потому что Путин этого не делает, хотя должен.
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15 час.
Станислав Бурченко
...согласен...этот рыжий клоун ещё натворит бед...
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15 час.
Natalija Osminina
Самые серьезные санкции возложил на Россию Трамп, сговорившись с Борисом Джонсоном, чтобы тот создал провокацию-отсюда появилось дело Скрипалей. Все это было прелюдией для их будущей сделки - поделить между собой Украину и Европу. С приходом на трон Байдена, планы были отложены. Но Борис Джонсон старался изо всех сил- и участвовал в подрыве Северных потоков, и заставлял Зеленского воевать "до последнего украинца", и помог Нетаньяху начать войну с ХАМАС, и Раиси убрать. Так что планы Трампа и Бориса Джонсона до сих пор в силе- захватить Украину для себя, не дав корпорациям Байдена приступить к получению гешефта с последнего реального ресурса. И, естественно, приход Трампа ничего не изменит, кроме того, что он будет угрожать (уж не знаю чем), добиваясь уступок России и возвращения ему "его" Украины. Предложит поделить её "по-братски"- России -4 области, остальное- им с Борисом.
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11 час.
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