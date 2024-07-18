Natalija Osminina

Самые серьезные санкции возложил на Россию Трамп, сговорившись с Борисом Джонсоном, чтобы тот создал провокацию-отсюда появилось дело Скрипалей. Все это было прелюдией для их будущей сделки - поделить между собой Украину и Европу. С приходом на трон Байдена, планы были отложены. Но Борис Джонсон старался изо всех сил- и участвовал в подрыве Северных потоков, и заставлял Зеленского воевать "до последнего украинца", и помог Нетаньяху начать войну с ХАМАС, и Раиси убрать. Так что планы Трампа и Бориса Джонсона до сих пор в силе- захватить Украину для себя, не дав корпорациям Байдена приступить к получению гешефта с последнего реального ресурса. И, естественно, приход Трампа ничего не изменит, кроме того, что он будет угрожать (уж не знаю чем), добиваясь уступок России и возвращения ему "его" Украины. Предложит поделить её "по-братски"- России -4 области, остальное- им с Борисом.