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SPLETNIK

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Ибица, Мальдивы и много бикини: где и как отдыхают Виктория Лопырёва, Татьяна Корсакова и экс-возлюбленные олигархов

Ибица, Мальдивы и много бикини: где и как отдыхают Виктория Лопырёва, Татьяна Корсакова и экс-возлюбленные олигархов

Звёзды продолжают наслаждаться последним месяцем лета на заграничных курортах и публиковать фото в бикини.

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