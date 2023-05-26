112: народный артист России Мартынов выпил 40 таблеток феназепама и попал в реанимацию

Звезда фильма «…А зори здесь тихие» и народный артист России Андрей Мартынов госпитализирован в реанимацию одной из московских клиник, сообщил Telegram-канал «112».
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