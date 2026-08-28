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Профессор Старченко: после лечения по ДМС важно сохранить документы

Профессор Старченко: после лечения по ДМС важно сохранить документы

Глава Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, профессор Алексей Старченко рассказал, как действовать пациенту при проблемах после стоматологического лечения по ДМС.

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