О’Салливан принимает радикальное решение в середине полуфинала Чемпионата мира

Семикратный Чемпион мира Ронни О’Салливан в середине полуфинального матча с талантливым китайским снукеристом Чжао Синьтуном неожиданно решает изменить свой кий, сообщает metrouk Ронни О’Салливан вновь вносит изменения в свое снаряжение (фото: metrouk)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции турнира В полуфинале Чемпионата мира Ронни О’Салливан удивил всех, изменив свой кий прямо во время матча с Чжао Синьтуном.