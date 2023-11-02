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Вымышленные вселенные и их обитатели

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Когда художник тюлень

Когда художник тюлень

Этот творческий красавец-тюлень Кайус появился в Калининградском зоопарке в 2021 году. Он приехал из Литвы, так как в Зоологическом саду Каунаса начали серьезную реконструкцию, после которой не планировалось дальнейшее содержание тюленей.

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