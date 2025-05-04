🎉🎉🎉Сегодня свой день рождения отмечает тренер-преподаватель отделения "Эстетическая гимнастика" Наталия Носова 🎁Новоаннинская ДЮСШ поздравляет Наталию Юрьевну с днем рождения! Мы восхищаемся вашей самоотдачей, выдержкой и стойкостью характера! 🏆От всей души хотим пожелать вам настоящего счастья, успехов в работе, достижения любых целей! ♥️ Желаем вам тепла родных людей, положительных моментов в жизни, невероятных эмоций и приятных сюрпризов! Надеемся, что ваша жизнь будет замечательной!.