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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🎉🎉🎉Сегодня свой день рождения отмечает тренер-преподаватель отделения

🎉🎉🎉Сегодня свой день рождения отмечает тренер-преподаватель отделения "Эстетическая гимнастика" Наталия Носова 🎁Новоаннинская ДЮСШ поздравляет Наталию Юрьевну с днем рождения! Мы восхищаемся вашей самоотдачей, выдержкой и стойкостью характера! 🏆От всей души хотим пожелать вам настоящего счастья, успехов в работе, достижения любых целей! ♥️ Желаем вам тепла родных людей, положительных моментов в жизни, невероятных эмоций и приятных сюрпризов! Надеемся, что ваша жизнь будет замечательной!.

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