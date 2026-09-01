Владимир Рогов заявил, что введенные на Украине ограничения на продажу товаров являются эффектом бумеранга для режима Зеленского.
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