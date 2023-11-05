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Red Wings временно оставила рейсы в Израиль только из Москвы и Сочи

Red Wings временно оставила рейсы в Израиль только из Москвы и Сочи

Авиакомпания сократила количество полётов, оставив для этого только два аэропорта.Отечественная авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово, Red Wings приняла решение временно сократить программу полётов из России в Израиль.

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