Red Wings временно оставила рейсы в Израиль только из Москвы и Сочи

Авиакомпания сократила количество полётов, оставив для этого только два аэропорта.Отечественная авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово, Red Wings приняла решение временно сократить программу полётов из России в Израиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии