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Клуб "Женские секреты"

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Сложные продукты не нужны: готовлю потрясающий вкусный салат с картофелем и тунцом за 5 минут

Сложные продукты не нужны: готовлю потрясающий вкусный салат с картофелем и тунцом за 5 минут

Иногда для хорошего салата совсем не нужны сложные продукты и необычная заправка. Здесь картофель отлично сочетается с тунцом, хрустящим сладким перцем и красным луком, а свежий укроп делает вкус ярче.

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