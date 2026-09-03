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Журнал «Профиль»

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Nvidia покупает крупнейшую ИИ-платформу Hugging Face за $12,9 млрд

Сделка станет второй по величине в истории Nvidia после покупки активов разработчика ИИ-чипов Groq за $20 млрд в декабре 2025 года.

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