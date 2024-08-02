Запуск авиашаттлов не повлиял на показатели поездов В РЖД не видят оттока пассажиров поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне запуска авиашаттлов на данном маршруте, а, наоборот, фиксируют рост перевозок, рассказали РИА Новости в компании.